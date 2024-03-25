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Игрок «Сочи» Сааведра: «Я влюбился в «Барселону» Гвардиолы, мне хотелось быть её частью»

25 Марта 2024 • 09:58 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра назвал команду, которая его впечатляла в детские годы.

«Как и все дети, я смотрел матчи «Барселоны» с участием Лионеля Месси и под руководством Пепа Гвардиолы. Я влюбился в ту команду, мне хотелось быть её частью», — приводит слова чилийского футболиста «РБ Спорт».

При этом Сааведра подчеркнул, что сейчас его мечтой является просто попадание в европейский клуб.

Напомним, южноамериканский футболист пополнил состав «Сочи» минувшей зимой. За южан полузащитник успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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