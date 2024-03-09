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Чалов — о потере ЦСКА 16 очков при лидерстве в счёте: «Забыли и пошли дальше»

09 Марта 2024 • 09:48 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал информацию о том, что московский клуб потерял 16 очков в чемпионате России, ведя в счёте по ходу игры.

«Не могу ответить на вопрос. Это уже всё прошло. Поэтому забыли и пошли дальше», - приводит слова игрока сборной России издание «Чемпионат».

Также футболист заявил, что сейчас сосредоточен на игре против «Ростова» в Кубке России. Накануне «армейцы» в 20 туре первенства страны в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» - 2:0.

Подопечные Владимира Федотова располагаются на четвёртой позиции турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 32 балла.


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