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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков помогал ЦСКА, но победы не случилось: «Сочи» отыгрался с 0:2 за 23 минуты

30 Марта 2024 • 18:30 Комментировать
Сочи
2:2
ЦСКА Москва
окончен

«Сочи» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 22-го тура РПЛ состоялся 30 марта на стадионе «Фишт».

Протокол игры  
Сочи2:2ЦСКА Москва
  16'Чистяков Дмитрий (0:1)
  46'Заболотный Антон (0:2)
(1:2) Сауль Гуарирапа50'  
(2:2) Крамарич Мартин73'  
Заболотный НиколайЗаика Кирилл 74' (Бурмистров Никита ( 74') Чистяков Дмитрий  8' 46' (Дркушич Ваня ( 46') Алвес МарселоМакарчук Артём 65' (Аттият-Аллах Яхья ( 65') Юкич АлександарСааведра ИгнасиоЮсупов АртурКравцов Кирилл  86'Сауль ГуарирапаКрамарич Мартин
Запасные: Силвейра МигелКамышенко АнтонДёгтев АлександрАнгбан ВикторьенСутормин АлексейМаргасов ТимофейРудаков МаксимЛитвинов Вячеслав
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес РобертоКеллвен ДугласЗделар Саша  87'Мендес Виктор 75' (Чалов Фёдор ( 75') Гайич Милан IIIОбляков Иван  88'Заболотный АнтонДавила Виктор 70' (Мусаев Тамерлан ( 70')
Запасные: Рядно МихаилРиванди АмирхоссейнАгапов ИльяФайзуллаев АббосбекАйссауи Сид АхмедЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирКисляк МатвейНабабкин КириллТороп Владислав
30 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

В первом матче после международной паузы ЦСКА предстояло сыграть с последней командой РПЛ. Но «Сочи» этот статус заработал за прошлый год. Зимой команда усилилась, а после возобновления чемпионата южане ещё не проигрывали – сделали две ничьи с «Локомотивом» и «Балтикой». Федотов в матче против «бывших» решил немного удивить стартовым составом. В резерве ЦСКА остались Чалов, Мусаев и Файзуллаев, зато с первых минут играл Антон Заболотный.

Но главных оружием ЦСКА стал игрок чужой команды. За первый тайм в протоколе отметился только Дмитрий Чистяков. На восьмой минуте он получил жёлтую карточку, ногой отоварив по голове Заболотного Антона. А на 16-й минуте огорчил Заболотного Николая. Давила убежал по левому краю, выполнил прострел на неудобной высоте, но подставленное колено Чистякова направило мяч аккурат в противоход голкиперу – 0:1.

При этом, больше толковых атак у ЦСКА не было. А вот «Сочи» неплохо раскатывал по флангу Юкича. Дважды Александар очень точно навешивал, но Крамарич из убойной позиции пробил параллельно воротам, а Гуарирапа выдумал скидку на Юсупова, который тоже промазал с восьми метров. «Сочи» смотрелся не хуже, но проигрывал. Второй тайм хозяева начали с замены Дркушича на Чистякова и с пропущенного гола.

Опять слева навесил Давила, дальнюю штангу замкнул Келлвен и вроде тоже готов был отличиться, но Антон Заболотный в подкате направил мяч в пустой угол, записав гол на себя – 0:2. Шокирующее начало тайма «Сочи» не сломило. В одной из следующих атак Гуарирапа кинул в «домик» Виллиану, вышел на рандеву с Акинфеевым и хлёстко пробил под штангу – 1:2. Прилив сил захлестнул штрафную площадь ЦСКА, москвичи переживали очень сложные моменты.

Счёт просто обязан был становиться равным после прохода Сааведры. Игнасио справа обошёл сразу нескольких соперников и мягко набросил на дальний угол вратарской площади. В упор пробивал набежавший Юкич, но Акинфеев умудрился одной рукой парировать на линии ворот. Чудо-сейв. Продолжал свой чудо-дриблинг и Гуарирапа. Теперь он прошёл Мойзеса и хлёстко пальнул в угол. Акинфеев отразил на Юсупова, который замешкался и не сумел попасть по пустым уже воротам. ЦСКА откровенно везло в эти моменты.

Но такой натиск просто не мог остаться без результата. Очередная подача справа находит Заику, Кирилл сбрасывает в центр вратарской площади и Крамарич наконец-то прошивает Акинфеева – 2:2. Сколько подобных моментов «Сочи» загубил, но всё-таки именно эта комбинация позволила счёт сравнять.

В который раз уже ЦСКА проваливает концовку матча и упускает победу. А для «Сочи» уже четвёртая кряду ничья в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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