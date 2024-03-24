Риванди: «Был готов играть за ЦСКА бесплатно»

Новичок ЦСКА Амирхоссейн Риванди заявил, что готов был выступать за московский клуб бесплатно.

«Я готов был за бесплатно играть в ЦСКА. Деньги для меня не так важны», — цитирует Риванди «Матч ТВ».

Также футболист признался, что его впечатлили московские фанаты и домашний стадион «армейцев». При этом Риванди отметил российский холод.

Напомним, 20-летний иранец перешёл в ЦСКА на правах аренды. За «красно-синих» защитник пока не успел провести ни одного официального матча.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.