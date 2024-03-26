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Пономарёв: «Чалов — это мёртвый сезон»

26 Марта 2024 • 11:30 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил перспективы московской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

По мнению Пономарёва, ЦСКА способен завершить сезон в тройке призёров российского чемпионата, если игроки будут правильно выполнять свои функции на поле.

«Чтобы оборона не лезла вперёд, а занималась по-настоящему защитой. Ну и прибавлять нужно в атаке. Пока Чалов — это мёртвый сезон. Джентльмен удачи!» — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.
 

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