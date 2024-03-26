Пономарёв: «Чалов — это мёртвый сезон»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил перспективы московской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

По мнению Пономарёва, ЦСКА способен завершить сезон в тройке призёров российского чемпионата, если игроки будут правильно выполнять свои функции на поле.

«Чтобы оборона не лезла вперёд, а занималась по-настоящему защитой. Ну и прибавлять нужно в атаке. Пока Чалов — это мёртвый сезон. Джентльмен удачи!» — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.

