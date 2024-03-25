Агент Роши: «Виллиан пока не думает об уходе из ЦСКА»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, как бразильский футболист воспринял новость о теракте в «Крокус Сити Холл».

По словам агента, несмотря на то, что Роша обеспокоен произошедшей ситуацией, он не собирается уходить из московского клуба.

«Виллиан солидарен с россиянами и обеспокоен ситуацией, но пока не думает об уходе из ЦСКА. Он надеется, что ситуация разрешится, и сердечно соболезнует жертвам этого ужасного нападения», — цитирует агента Metaratings.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне за «армейцев» 29-летний бразилец провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.