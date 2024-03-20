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Брейдо: «Говорить о переговорах ЦСКА с Огунданой преждевременно»

20 Марта 2024 • 17:08 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном трансфере нападающего «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы.

Ранее агент 19-летнего нигерийца сообщил, что московский клуб уже контактировал с игроком.

По словам Брейдо, ЦСКА следит за Огунданой, как и за многими другими игроками.

«Говорить о переговорах в настоящий момент действительно преждевременно. Огундана демонстрировал высокий уровень мастерства на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд, на который мы направили скаутов», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ ЦСКА расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

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