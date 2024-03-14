Тороп высказался о возможном отъезде Чалова в Европу

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, может ли форвард команды Фёдор Чалов снова уехать в европейский чемпионат.

По словам голкипера, после аренды в «Базель» Чалов стал сильнее, но сейчас нельзя сказать, получится ли у него снова заиграть в Европе.

«Тут же стабильность важна. Если она будет, все и в Европе будет хорошо. Провел один матч хорошо, а потом на месяц пропал — с таким в топ-лигах тяжело», — приводит слова Торопа Sport24.

В текущем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.