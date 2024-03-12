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Зделар — о снежном матче с «Ростовом»: «Не понимал, ради чего рискуем»

12 Марта 2024 • 15:03 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар вспомнил последний матч против «Ростова», который прошёл в начале декабря при сильном снегопаде.

Хавбек признался, что никогда не видел такого сильного снегопада.

— В Сербии, конечно, играл в снег, но чтобы такой… Не понимал, ради чего рискуем, но по ощущениям было комфортно, — цитирует Зделара официальный сайт «красно-синих».

При этом хавбек отметил, что ЦСКА играл лучше «Ростова», но условия для всех были равными.

Напомним, та встреча 17-го тура РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

Сегодня, 12 марта, подопечные Владимира Федотова снова сыграют с «Ростовом». Второй матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ стартует в 20:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляции встречи.

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ЦСКА Москва Ростов Саша Зделар ещё теги

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