Зделар — о снежном матче с «Ростовом»: «Не понимал, ради чего рискуем»

Полузащитник столичного ЦСКА Саша Зделар вспомнил последний матч против «Ростова», который прошёл в начале декабря при сильном снегопаде.

Хавбек признался, что никогда не видел такого сильного снегопада.

— В Сербии, конечно, играл в снег, но чтобы такой… Не понимал, ради чего рискуем, но по ощущениям было комфортно, — цитирует Зделара официальный сайт «красно-синих».

При этом хавбек отметил, что ЦСКА играл лучше «Ростова», но условия для всех были равными.

Напомним, та встреча 17-го тура РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

Сегодня, 12 марта, подопечные Владимира Федотова снова сыграют с «Ростовом». Второй матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ стартует в 20:15 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляции встречи.