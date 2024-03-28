Владимир Федотов близок к продлению контракта с ЦСКА — раскрыты детали

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может продлить трудовой договор со столичным клубом.
Как стало известно телеграм-каналу «Дай УдаритЬ», «армейцы» предлагают 57-летнему тренеру контракт по схеме «2+1».
По сведениям источника, руководство ЦСКА встало на сторону Федотова, у которого непростые отношения с легионерами.
Напомним, Федотов возглавляет «красно-синих» с 2022 года. В сезоне-2022/23 тренер вместе с командой завоевал Кубок России.
Нынешний трудовой договор российского специалиста с московской командой рассчитан до середины 2025 года.
После 20 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 32 очка.
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