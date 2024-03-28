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Владимир Федотов близок к продлению контракта с ЦСКА — раскрыты детали слухи

28 Марта 2024 • 16:10 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.10
30.03 16:30

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может продлить трудовой договор со столичным клубом.

Как стало известно телеграм-каналу «Дай УдаритЬ», «армейцы» предлагают 57-летнему тренеру контракт по схеме «2+1».  

По сведениям источника, руководство ЦСКА встало на сторону Федотова, у которого непростые отношения с легионерами.

Напомним, Федотов возглавляет «красно-синих» с 2022 года. В сезоне-2022/23 тренер вместе с командой завоевал Кубок России.

Нынешний трудовой договор российского специалиста с московской командой рассчитан до середины 2025 года.

После 20 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 32 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов

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