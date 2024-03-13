Бывший тренер Роши считает, что Виллиан заслуживает играть на высоком уровне

Мигель Леал, экс-наставник игрока московского ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением о своём бывшем подопечном.

Специалист признался, что сейчас Виллиан удивляет своим выступлением. Он отмечает, что Роша очень хорошо играет в воздухе, а также грамотно занимает позицию при обороне.

«У Роши есть все качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Это просто зависит от возможностей, которые появятся на его пути», — приводит слова тренера издание «Чемпионат».

Ранее команда Владимира Федотова обыграла «Ростов» (2:0) и сумела пробиться в полуфинал Кубка страны Пути РПЛ.

Что касается первенства страны, то «армейцы» идут четвёртыми, коллектив набрал 32 балла. В следующем туре «красно-синие» сыграют с «Сочи».

