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Бывший тренер Роши считает, что Виллиан заслуживает играть на высоком уровне

13 Марта 2024 • 20:32 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Мигель Леал, экс-наставник игрока московского ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением о своём бывшем подопечном.

Специалист признался, что сейчас Виллиан удивляет своим выступлением. Он отмечает, что Роша очень хорошо играет в воздухе, а также грамотно занимает позицию при обороне.

«У Роши есть все качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Это просто зависит от возможностей, которые появятся на его пути», — приводит слова тренера издание «Чемпионат».

Ранее команда Владимира Федотова обыграла «Ростов» (2:0) и сумела пробиться в полуфинал Кубка страны Пути РПЛ.

Что касается первенства страны, то «армейцы» идут четвёртыми, коллектив набрал 32 балла. В следующем туре «красно-синие» сыграют с «Сочи».
 

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