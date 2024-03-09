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ЦСКА нашёл полузащитника в Бразилии, им интересуются «Реал» и «Барселона» слухи

09 Марта 2024 • 00:15 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Полузащитник «Палмейраса» Луис Гильерме попал в сферу интересов ЦСКА.

Как передаёт Egool, московский клуб уже связался с представителями 18-летнего футболиста для разговора на предмет возможного трансфера Гильерме предстоящим летом.

Полузащитником также интересуются «Барселона», «Реал Мадрид» и ряд английских топовых клубов.

Гильерме в текущем сезоне провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует еще два года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

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ЦСКА Москва Палмейрас трансферы футбола - лето 2024 Луис Гильерме ещё теги

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