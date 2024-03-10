Пономарёв: «Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв обеспокоен плохой формой нападающего Фёдора Чалова. 25-летний форвард не отметился ни одним результативным действием в двух матчах после зимней паузы.

«Меня беспокоит, что Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой. Может, это женитьба на него так подействовала», – сказал Пономарёв в интервью изданию «Газета.Ру».

Чалов в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги отметился восемью голами и тремя результативными передачами в двадцати матчах. Контракт нападающего с московским ЦСКА истекает 31 декабря этого года.