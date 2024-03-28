В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном продлении контракта с Федотовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном продлении трудового договора с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален, — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продлить контракт с Федотовым по схеме «2+1».

По итогам 20 сыгранных туров «армейцы» идут на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке столичной команды 32 зачетных балла.

Владимир Федотов близок к продлению контракта с ЦСКА — раскрыты детали