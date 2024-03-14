Тороп: Европа? Мысли только о ЦСКА

Вратарь столичного ЦСКА Владислав Тороп поделился комментарием о возможном переезде в европейский клуб.

«Не думал, честно. Пока рано. Мысли только о ЦСКА. Если дойдет до повышения — будем думать», — завил Тороп Sport24.

Футболист добавил, что раньше он мечтал о чем-то грандиозном, но сейчас он стал относиться ко всему проще.

В сезоне-2023/24 Тороп появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей и дважды сохранил свои ворота «сухими».

Трудовой договор 20-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Рыночная стоимость Торопа, по данным портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.