«Сочи» довольно быстро отыграл один гол у ЦСКА

«Сочи» под руководством Роберта Морено провёл три весенних матча и никому не проиграл. Последняя команда Премьер-лиги не сдаётся и в поединке против ЦСКА, даже уступая со счётом 0:2 после автогола Дмитрия Чистякова и результативного удара Антона Заболотного. На 50-й минуте игры главный аутсайдер размочил результат. Сауль Гуарирапа в центре поля подобрал мяч и двинулся вперед, пробросил его между ног защитнику и пробил Игоря Акинфеева.

На табло 1:2, вся борьба ещё впереди. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.