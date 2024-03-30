ЦСКА – худшая команда РПЛ по упущенным очкам

ЦСКА огорчил своих болельщиков по итогам субботнего матча двадцать второго тура Премьер-лиги против «Сочи». Команда Владимира Федотова вела со счётом 2:0, но добилась лишь ничьей – 2:2.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, ЦСКА упускал победу в 8 из 16 матчей текущего сезона, в которых вёл в счёте. «Армейцы» потеряли в таких играх 18 очков, что является худшим показателем в лиге.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 3 апреля – против «Балтики» на выезде в Кубке России.