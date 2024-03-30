Морено: «Исторически ЦСКА - очень сильный соперник, один из лучших в чемпионате»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Невозможно не смотреть в турнирную таблицу. Не запрещаете ли игрокам туда смотреть?

- Нет смысла смотреть в турнирную таблицу. Нам нужно побеждать, выигрывать матчи. В конце сезона уже посмотрим.

- Три недели была пауза в чемпионате. Что удалось наработать и изменить за этот отрезок времени?

- В целом всё было позитивно. У нас было время отдохнуть, восстановиться и провести отличные тренировки. Мы готовились к этому матчу и хорошо поработали.

- Какой игры ждете от ЦСКА, насколько детально удалось изучить соперника?

- Исторически ЦСКА - очень сильный соперник, один из лучших в чемпионате. Сейчас он четвертый, а мы на последнем месте. Конечно же, это будет сложный матч для нас. У соперника отличный тренер, у которого есть свой план на каждый матч, но мы будем бороться.

- Футболисты отправились в свои сборные, Аттият сыграл два полных матча за сборную Марокко на левом фланге, на правом - был Хакими. В «Сочи» он в стартовый состав не попадает, сегодня тоже. Чем не устраивает вас его игра?

- Для меня очень важна работа, которую мы проделываем в течение недели, поэтому игроки, которые не смогли с нами быть полноценно в течение недели тренировок, получают меньше времени. В конце концов, это решение, которое принимает тренерский штаб.