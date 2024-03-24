Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «При Бердыеве не было семейной атмосферы»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о работе под руководством известного тренера Курбана Бердыева, который возглавлял команду с ноября 2022 по апрель 2023 года.

По словам сербского футболиста, при Бердыеве в команде не ощущалось семейной атмосферы, так как наставнику было сложно доносить до подопечных свои идеи.

«Федотов чётко доносил свои мысли и при нём команда была семьёй. То же самое могу сказать и про Хохлова. При Бердыеве не было такой атмосферы», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Сочи» возглавляет Роберт Морено. После 20 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.