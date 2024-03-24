Миладинович: «Никакой обиды на «Сочи» у меня нет»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что не держит обиды на клуб.

Ранее сербский футболист рассказывал, что его уход из «Сочи» был обусловлен решением нового главного тренера команды Роберта Морено, который не захотел его видеть в своём составе.

«Никакой обиды на клуб нет, мы разошлись на хороших условиях. Нет обиды и на Морено. Тренер пришёл со своим видением, я нормально воспринимаю его решение», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миладинович провёл за «Сочи» 21 матч, не сумев отметиться результативными действиями. Сейчас сербский защитник представляет казахстанский «Тобол».