Точилин не верит, что «Сочи» намеренно пожертвовал Кубком России

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин высказался о вылете южан из Кубка России.

Напомним, 14 марта сочинцы проиграли «СКА-Хабаровску» (1:1, 2:4 — пен) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) и завершили свои выступления в этом турнире.

Точилин не верит в то, что «Сочи» мог пожертвовать участием в Кубке ради сохранения прописки в РПЛ.

«Для «Сочи» одна из главных задач в сезоне — остаться в РПЛ. Другое дело, насколько я знаю, в Кубке России тоже ставились максимальные задачи», — цитирует Точилина «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Роберта Морено проведёт 30 марта против ЦСКА.