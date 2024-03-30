Чанов — о матче ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, было бы гораздо хуже»

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о минувшем матче 22-го тура РПЛ, в котором ЦСКА поделил очки с «Сочи».

«Первый тайм остался за ЦСКА, а второй – за «Сочи». И если бы не Акинфеев, было бы гораздо хуже», — приводит слова Чанова Vprognoze.

По мнению эксперта, Игорь Акинфеев заслуженно был признан лучшим игроком матча.

На данный момент ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. «Сочи» занимает последнее место, имея на своем счету 14 баллов.

В следующем туре «армейцы» сыграют дома с «Факелом», а южане на выезде встретятся с «Ростовом».