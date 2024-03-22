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Агент Щенникова рассказал, будет ли футболист выступать в Медиалиге

22 Марта 2024 • 23:04 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Сергей Пушкин, агент российского футболиста Георгия Щенникова, рассказал о возможном возобновлении карьеры игрока в Медиалиге.

«Пока всё так же — нет предложений, которые были бы интересны. Карьеру Георгий не завершал. Медиалига? В эту сторону вообще не смотрим», — цитирует Пушкина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Щенников является свободным агентом после завершения контракта с московским ЦСКА. «Армейцев» он покинул в июле 2023 года.

К слову, воспитанник «красно-синих» провёл за команду 367 встреч, завоевав три чемпионства в России.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников РПЛ ещё теги

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