Агент Щенникова рассказал, будет ли футболист выступать в Медиалиге

Сергей Пушкин, агент российского футболиста Георгия Щенникова, рассказал о возможном возобновлении карьеры игрока в Медиалиге.

«Пока всё так же — нет предложений, которые были бы интересны. Карьеру Георгий не завершал. Медиалига? В эту сторону вообще не смотрим», — цитирует Пушкина издание «РБ Спорт».

Напомним, что Щенников является свободным агентом после завершения контракта с московским ЦСКА. «Армейцев» он покинул в июле 2023 года.

К слову, воспитанник «красно-синих» провёл за команду 367 встреч, завоевав три чемпионства в России.