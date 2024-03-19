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В ЦСКА назвали смерть Уткина большой потерей для всего российского футбола

19 Марта 2024 • 19:33 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на смерть известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина.

— Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков, — написала пресс-служба «армейцев» в клубном телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что клуб выражает искренние соболезнования всем родным и близким Василия Уткина.

Сегодня, 19 марта, появилась информация, что футбольный обозреватель скончался в больнице имени Пирогова. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Уткин

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