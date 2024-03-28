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Гусев: «Газзаев обожал Березуцких»

28 Марта 2024 • 09:49 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.10
30.03 16:30

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев высказался о роли экс-наставника московской команды Валерия Газзаева в карьере защитников Василия и Алексея Березуцких.

По мнению Гусева, именно доверие Газзаева позволило Березуцким добиться успеха.

«Он (Газзаев) Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу», — цитирует Гусева Sport24.

Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА в периоды с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008. Под его руководством «армейцы» трижды выигрывали чемпионат России, становились четырёхкратными обладателями Кубка страны и Кубка УЕФА.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА, возглавляемый Владимиром Федотовым, расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Ролан Гусев ещё теги

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