Акинфеев: Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем главном тренере «армейцев» Леониде Слуцком.

- Слуцкий - кресло‑качалка, ха‑ха. Но если серьёзно, то Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА, - приводит слова вратаря «Чемпионат».

Слуцкий, который сейчас работает в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа», работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский клуб три раза выигрывал чемпионат России, дважды брал Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Акинфеев в нынешнем сезоне провёл во всех турнирах 19 матчей, в которых пропустил 21 гол. Его контракт с ЦСКА действует до лета текущего года.

«Армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 турах 32 очка.