Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о своём возможном попадании в состав национальной сборной Словении на матчи чемпионата Европы в нынешнем году.

Дркушич выразил надежду на то, что успешные выступления в составе «Сочи» помогут ему поехать на крупный международный турнир.

«Это мечта каждого ребёнка, играющего в футбол, выступать в составе сборной на большом турнире. Так что надеюсь, что хорошо сыграю за «Сочи», — цитирует Дркушича «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 16 матчей, в которых забил два гола. В футболке сборной Словении на счету защитника пока только четыре встречи.