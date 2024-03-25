Силкин: «22-й тур РПЛ надо проводить со зрителями»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что 22-й тур РПЛ необходимо проводить со зрителями.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в «Крокус Сити Холле», после чего был отменён товарищеский матч сборных России и Парагвая.

«Футбол прежде всего для болельщиков, поэтому 22-й тур РПЛ надо проводить со зрителями», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что встреча между «Сочи» и ЦСКА может состояться при пустых трибунах.

После 20 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров занимает «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на два балла.