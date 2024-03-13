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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин считает, что ЦСКА станет чемпионом

13 Марта 2024 • 13:26 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Защитник ЦСКА Матфей Лукин оценил перспективы «армейцев» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Футболист выразил уверенность в том, что ЦСКА станет чемпионом России в этом году.

«Я всегда думаю, что мы всегда будем на первом месте — других мнений у меня нет», — приводит слова Лукина «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Зенита» «красно-синие» сейчас отстают на восемь баллов. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

Отметим, что в последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Матвей Лукин

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