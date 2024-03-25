Дуду: Москва — один из самых красивых городов мира

Экс-игрок столичного ЦСКА Дуду рассказал, какие воспоминания остались у него о России.

«Я жил в Москве, одном из самых красивых городов мира, играл за большой клуб, хорошо зарабатывал, семья тоже была рядом. Что еще надо?!» — приводит слова Дуду Bobsoccer.

Бывший футболист признался, что сейчас даже не вспоминает о тех мелочах, которые могли его раздражать.

Напомним, бразилец защищал цвета «красно-синих» с 2005 по 2008 год. За это время он по два раза выиграл чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.

Последним клубом в карьере Дуду был бразильский «Ботафого», который он покинул в конце 2018 года.