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Ротенберг считает, что матч «Сочи» - ЦСКА пройдёт со зрителями

25 Марта 2024 • 18:08 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Президент «Сочи» Борис Ротенберг уверенно выразил надежду на то, что игра его клуба против московского ЦСКА пройдёт со зрителями. Ранее появились новости о том, что в связи с недавним терактом в Подмосковье Минспорта Краснодарского края постановило до 31 марта ограничить массовые мероприятия со зрителями.

«Взаимодействует ли «Сочи» с властями, чтобы добиться присутствия зрителей на игре? Да. Должно быть все хорошо», - говорит Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что матч между «Сочи» и ЦСКА запланирован на 30 марта, это суббота. Он, как и остальные семь матчей, начнутся с минуты молчания в память о погибших в теракте 22 марта 2024 года в красногорском «Крокус Сити Холле».

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