Федотов — об Акинфееве: «Игорь Владимирович — это легенда»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о вратаре своей команды Игоре Акинфееве.

Специалист назвал Акинфеева легендой клуба, который на протяжении долгих лет верой и правдой служит ЦСКА.

«Игорь Владимирович, это не пример, мы говорим, что это легенда, здесь одно дело верой и правдой «армейскому» клубу. А это важно», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 19 матчей, пропустил 21 гол и в семи встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.