«Сочи» завершил вничью 4 последних матча РПЛ

В субботу «Сочи» смог набрать очки в домашнем матче Премьер-лиги против ЦСКА. Команда Роберта Морено по ходу игры проигрывала со счётом 0:2, но затем смогла отыграться – 2:2.

Как следствие, серия «Сочи» из ничьих в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее «барсы» расходились миром с «Оренбургом» (1:1), «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2).

В то же время стоит отметить, что серия «Сочи» без побед в Премьер-лиге сейчас измеряется девятью играми (пять ничьих, четыре поражения).

Следующий матч чемпионата России «Сочи» проведёт в субботу, 6 апреля, - против «Ростова» на выезде.