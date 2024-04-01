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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костылев: «Некоторые думают, что со слабыми соперниками можно играть вполсилы» эксклюзив

01 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать
Сочи
2:2
ЦСКА Москва

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы команд на победу в Российской премьер-лиге.

«В конце сезона лидеры всегда теряют очки. Всем нужны победы, поэтому многие клубы подключают резервы. Некоторые думают, что с более слабыми соперниками можно играть вполсилы. Но практика показывает, что они потом горько жалеют об этом. В том числе это касается и ЦСКА. «Зенит» сейчас выглядит покрепче остальных, у Санкт-Петербурга состав серьёзный. Но они тоже осекаются, соперники же учатся против них играть. У питерцев очень большие шансы на чемпионство», – сказал Костылев.

Напомним, что московские «армейцы» в минувшем 22 туре РПЛ не смогли оформить победу над последней командой таблицы, «Сочи». Матч завершился в боевую ничью – 2:2.

Таким образом, ЦСКА с 33 очками занимает четвёртое место таблицы, отставание от первой тройки – пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Геннадий Костылев Сочи ещё теги

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