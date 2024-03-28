ЦСКА не обыграет «Сочи» - прогноз Тарханова

Известный тренер Александр Тарханов поделился мыслями о субботнем матче Премьер-лиги между «Сочи» и ЦСКА. По мнению Тарханова, команда Владимира Федотова в этой игре не сможет набрать три очка.

«Сочи» не уступит. Сейчас команда немного другая, чем раньше. Они создадут проблемы «армейцам». Тем более, играют на своём поле, и нужны очки. Не могу сказать счёт, но, думаю, что «Сочи» не уступит ЦСКА», - цитирует Тарханова Metaratings.

Матч двадцать второго тура чемпионата России между «Сочи» и ЦСКА стартует 30 марта в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Сочи» - последнее.