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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не обыграет «Сочи» - прогноз Тарханова

28 Марта 2024 • 14:06 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.50 2 2.10
30.03 16:30

Известный тренер Александр Тарханов поделился мыслями о субботнем матче Премьер-лиги между «Сочи» и ЦСКА. По мнению Тарханова, команда Владимира Федотова в этой игре не сможет набрать три очка.

«Сочи» не уступит. Сейчас команда немного другая, чем раньше. Они создадут проблемы «армейцам». Тем более, играют на своём поле, и нужны очки. Не могу сказать счёт, но, думаю, что «Сочи» не уступит ЦСКА», - цитирует Тарханова Metaratings.

Матч двадцать второго тура чемпионата России между «Сочи» и ЦСКА стартует 30 марта в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Сочи» - последнее.

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