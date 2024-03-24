Миладинович: «Ротенберг часто заходил в раздевалку «Сочи» и произносил речи»

Бывший футболист «Сочи» Иван Миладинович высказался о владельце российского клуба Борисе Ротенберге.

По словам Миладиновича, Ротенберг любил приходить на тренировки и мотивировать команду перед матчами, проявляя максимальное уважение ко всем игрокам.

«Любил приезжать на игру, часто заходил в раздевалку, мотивировал пацанов. Как это выглядело? Произносил речи», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, Миладинович выступал за «Сочи» с 2018 по 2023 год. В составе южан защитник провёл 116 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас сербский футболист представляет казахстанский «Тобол».