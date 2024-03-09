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У ЦСКА нет денег на трансфер Луиса Гильерме эксклюзив

09 Марта 2024 • 11:57 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Московский ЦСКА не станет покупать у «Палмейраса» 18-летнего атакующего полузащитника Луиса Гильерме. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», у «армейцев» просто нет денег на трансферы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает возможность приобрести Гильерме, который считается одним из самых перспективных футболистов в нынешнем составе «Палмейраса». Впрочем, «армейцы» не имеют средств для финансирования сделки.

В 2023 году Гильерме не отметился ни одним результативным действием в 19 матчах чемпионата Бразилии. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Палмейрас Луис Гильерме ещё теги

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