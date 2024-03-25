Игра «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями

Матч Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским ЦСКА, намеченный на 30 марта, пройдёт со зрителями. Об этом сообщил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Мы направили письмо в ФК «Сочи» и БК «Локомотив‑Кубань». Проведение игр со зрителями допускается с дополнительными мерами. Первая - наши болельщики должны чувствовать себя в безопасности, второе - необходимо начинать с минуты молчания. В‑третьих, не должно быть никакой развлекательной части», - приводит слова Тимченко телеканал «Матч ТВ».

Как добавил чиновник, он может стопроцентно заверить, что матч «Сочи» и ЦСКА будет со зрителями. Принимающая сторона, а именно ФК «Сочи» согласовала все выше связанные моменты.

Ранее днём инсайдер Иван Карпов сообщал, что грядущая игра может пройти без зрителей.