Дуду: «Мечтаю увидеть новый стадион ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Дуду признался, что хотел бы снова побывать в столице России.

«Мечтаю снова собственными глазами увидеть Красную площадь, новый стадион ЦСКА. Бог даст, еще побываю у вас», — цитирует Дуду Bobsoccer.

Бразильский футболист выступал за «армейский» коллектив с 2005 по 2008 год. За это время Дуду завоевал вместе с командой шесть трофеев.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе подопечных Владимира Федотова 32 набранных очка.

30 марта ЦСКА проведет гостевой поединок против «Сочи». Игра 22-го РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.