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Петржела поделился мнением об Акинфееве

29 Марта 2024 • 11:47 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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30.03 16:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

Сегодня, 29 марта, ровно 21 год с момента дебюта Акинфеева за столичный клуб, он заменил в перерыве Дмитрия Крамаренко как раз в матче против питерской команды.

Чешский специалист отметил, что не помнит в деталях тот матч, однако он считает вратаря одним из величайших талантов российского футбола.

«Удивительно, что он остался верен одному клубу — ЦСКА. Акинфеев вызывает у меня огромное восхищение», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

37-летний голкипер провёл 757 игр за ЦСКА во всех турнирах и 316 раз оставил ворота в неприкосновенности. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Властимил Петржела Игорь Акинфеев ещё теги

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