Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «Морено сказал, что не рассчитывает на меня»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович, в настоящий момент выступающий за «Тобол», рассказал о своём уходе из российского клуба.

По словам сербского футболиста, после первой части сезона он не рассчитывал покидать «Сочи», однако новый главный тренер команды Роберт Морено отказался от его услуг.

«Он (Морено) сказал, что не рассчитывает на меня. Мне разрешили тренироваться с командой, чтобы поддерживать форму, пока не найду других вариантов», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миладинович провёл за «Сочи» 21 матч, не сумев отметиться в них результативными действиями.