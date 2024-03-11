Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»

Кирилл Кравцов, молодой полузащитник «Сочи» высказался о главном тренере аутсайдера РПЛ – испанце Роберте Морено. Иностранный специалист пришёл в южную команду Премьер-лиги в минувшем декабре. Под его руководством «Сочи» провёл зимние сборы, а также сыграл уже два матча весенней части Премьер-лиги – против «Балтики» (0:0) и «Локомотива» (2:2). Отметим, что обе игры прошли в гостях для сочинцев.

«Говоря о его человеческих качествах: открытый, добрый, отзывчивый, его можно назвать мотиватором. Топ-тренер. Наша команда при нём сильно изменилась – как коллектив мы продолжаем собираться», - делится Кравцов с «Чемпионатом».

Два очка на старте, увы, не помогли «Сочи» покинуть 16 место таблицы. Пока что у южан 13 баллов, отставание от «Балтики» с 15 места – одно очко, а вот до 14 места, которое занимает «Оренбург» - целых шесть баллов.

В 21 туре южанам предстоит встреча с московским ЦСКА дома.