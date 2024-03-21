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Костылев не исключил возможный трансфер Чалова в «Зенит»

21 Марта 2024 • 17:28 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о возможном переходе нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова в «Зенит».

«Так, а чего удивляться? Если в «Зените» заплатят больше денег, он, наверное, уйдет», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что это раньше для воспитанника клуба уход был трагедией, но сейчас совсем другие люди.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором четырех результативных передач.

Действующее трудовое соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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