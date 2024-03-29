Карсаков: Надеюсь, ЦСКА будет в тройке призёров

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мыслями, насколько успешным текущий сезон окажется для «армейского» клуба.

- Если будут играть, как в последних матчах, то сезон получится успешным. Надеюсь, будут в тройке призеров, - приводит слова Карсакова «Матч ТВ».

ЦСКА в нынешнем сезоне в 20 турах набрал 32 балла и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. Завтра, 30 марта «армейцы» на выезде встретятся с «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА после зимней паузы провёл в РПЛ два матча, в которых смог набрать четыре очка.