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Карсаков: Надеюсь, ЦСКА будет в тройке призёров

29 Марта 2024 • 19:34 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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Через 19 ч. 39 мин.

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мыслями, насколько успешным текущий сезон окажется для «армейского» клуба.

- Если будут играть, как в последних матчах, то сезон получится успешным. Надеюсь, будут в тройке призеров, - приводит слова Карсакова «Матч ТВ».

ЦСКА в нынешнем сезоне в 20 турах набрал 32 балла и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. Завтра, 30 марта «армейцы» на выезде встретятся с «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА после зимней паузы провёл в РПЛ два матча, в которых смог набрать четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру,
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