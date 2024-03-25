Сааведра: «Следил за Бускетсом, это мой любимый опорный полузащитник»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра назвал футболиста, который является для него примером.

Чилийский футболист выделил бывшего игрока сборной Испании Серхио Бускетса, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«Следил за Серхио Бускетсом. Это мой любимый опорный полузащитник. В «Барселоне» он играл на высочайшем уровне и очень просто делал сложные вещи», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сааведра провёл за «Сочи» три игры, не сумев отметиться в них результативными действиями.

После 20 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Роберта Морено проведёт 30 марта против ЦСКА.