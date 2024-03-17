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Нападающий ЦСКА Давила: «Пауза поможет нам восстановить силы»

17 Марта 2024 • 14:58 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Нападающий ЦСКА Виктор Давила поделился мнением о том, как пауза в чемпионате повлияет на состояние игроков московской команды.

По мнению чилийского футболиста, перерыв пойдёт на пользу «армейцам», которые провели в марте много матчей подряд.

«Эта пауза поможет нам восстановить силы. Я знаю, что по прошествии этих дней мы вернёмся и продолжим работать в том же режиме», — цитирует Давилу Metaratings.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «армейцы» проведут 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила

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