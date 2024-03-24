Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, какие российские игроки могли бы проявить себя в Европе.

Сербский футболист выделил нападающих «Локомотива» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а также Кирилла Кравцова («Сочи») и Андрея Мостового («Зенит»).

«Мне кажется, молодое поколение в России, которое как раз подрастает, всё изменит, у этих парней есть потенциал. Они могут быть на том же уровне, что Валерий Карпин, Александр Мостовой и другие», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас наиболее известными представителями России в европейских клубах являются Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).