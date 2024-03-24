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Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе

24 Марта 2024 • 13:17 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, какие российские игроки могли бы проявить себя в Европе.

Сербский футболист выделил нападающих «Локомотива» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а также Кирилла Кравцова («Сочи») и Андрея Мостового («Зенит»).

«Мне кажется, молодое поколение в России, которое как раз подрастает, всё изменит, у этих парней есть потенциал. Они могут быть на том же уровне, что Валерий Карпин, Александр Мостовой и другие», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Напомним, сейчас наиболее известными представителями России в европейских клубах являются Далер Кузяев («Гавр»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Мостовой Максим Глушенков Сергей Пиняев Иван Миладинович Кирилл Кравцов ещё теги

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