Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением об игре вратаря московской команды Владислава Торопа.

Напомним, вчера, 12 марта, 20-летний Тороп вышел в стартовом составе «армейцев» на ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Ростова» (2:0).

По мнению Лукина, радом с таким опытным вратарём, как Игорь Акинфеев, Тороп становится лучше.

«С «Ростовом» сыграл «на ноль» — красавец! Не мне судить, достойный ли он преемник Акинфееву, но Славка большой талант и умничка», — цитирует Лукина «Чемпионат».

В текущем сезоне Тороп провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых пропустил 10 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.