Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»

13 Марта 2024 • 10:18 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением об игре вратаря московской команды Владислава Торопа.

Напомним, вчера, 12 марта, 20-летний Тороп вышел в стартовом составе «армейцев» на ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Ростова» (2:0).

По мнению Лукина, радом с таким опытным вратарём, как Игорь Акинфеев, Тороп становится лучше.

«С «Ростовом» сыграл «на ноль» — красавец! Не мне судить, достойный ли он преемник Акинфееву, но Славка большой талант и умничка», — цитирует Лукина «Чемпионат».

В текущем сезоне Тороп провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых пропустил 10 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп Матвей Лукин ещё теги

Новости по матчу

12 Марта
15:03
Зделар — о снежном матче с «Ростовом»: «Не понимал, ради чего рискуем»
11 Марта
19:38
Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ
17:42
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
13:52
Юсупов: «Не знаю, останусь ли я в «Сочи»
10 Марта
12:50
Пономарёв: «Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой»
12:42
Пономарёв: «Не вижу хорошей и плотной атаки у ЦСКА»
11:26
Масалитин: «Если «Краснодар» соберётся, то бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»
09 Марта
11:57
У ЦСКА нет денег на трансфер Луиса Гильерме
09:48
Чалов — о потере ЦСКА 16 очков при лидерстве в счёте: «Забыли и пошли дальше»
00:15
ЦСКА нашёл полузащитника в Бразилии, им интересуются «Реал» и «Барселона»
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
11:15 · Россия. Премьер-лига
Мусаев может возглавить «Краснодар» до конца сезона слухи
11:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «При Зареме в «Спартаке» не происходило того, что сейчас происходит»
11:12 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» должен выплатить Ивичу 1,5 миллиона евро 1
11:07 · Кубок России
Панченко высказался о победе над «Краснодаром»
10:58 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» будет готовиться к матчу с «Ахматом» в Турции
10:36 · Кубок России
Глебов – о матче против ЦСКА: «Особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
10:27 · Кубок России
Дьяков поделился ожиданиями от кубкового матча между «Зенитом» и «Динамо»
10:25 · Кубок России
Терехов: «Победили «Краснодар» благодаря концентрации, самоотдаче и реализации своих моментов» эксклюзив
10:18 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»
10:18 · Кубок России
Орещук: «Динамо» должно пройти «Зенит» в Кубке России
10:13 · Кубок России
Исаенко: «Своим голом доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре» эксклюзив
09:58 · Россия. Премьер-лига
Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Нино — защитник высочайшего уровня, а Артуру нужен идеальный газон»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Динамо» «вытаскивает» матчи, в которых играет не очень хорошо»
Все новости
Рекомендуем