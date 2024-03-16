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Агент Дркушича сообщил, что вызов в сборную является честью для игрока

16 Марта 2024 • 19:12 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Агент футболиста «Сочи» Вани Дркучиша Младлен Ратковиц высказался о приглашении своего клиента в сборную Словении.

- Вызов в сборную очень важен для Вани, представлять свою страну – это и честь и привилегия, - приводит слова агента «Матч ТВ».

Дркушич перешёл в «Сочи» зимой 2022 года, перейдя из клуба «Браво».

Дркушич в этом сезоне сыграл в 16 матчах, в которых дважды отличился забитыми мячами. На счету игрока четыре матча за свою национальную сборную, его дебют состоялся в прошлом году.

«Сочи» в нынешнем сезоне провёл в чемпионате России 20 матчей, одержал три победы, четыре ничьих и потерпел 13 поражений. Команда занимает последнее место в таблице.


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