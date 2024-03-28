Эксперт назвал слабое место московского ЦСКА

В грядущие выходные в Российской премьер-лиге пройдёт интригующий по своей вывеске матч – «Сочи», пока что абсолютный аутсайдер лиги с новым главным тренером будет принимать московский ЦСКА, который в прошлом сезоне добрался до серебряных медалей.

Евгений Бушманов, российский тренер предположил, каким слабым местом ЦСКА южане могут воспользоваться по ходу игры.

«Армейцы» более организованы и сыграны, но не всегда сохраняют концентрацию в обороне. У сочинцев есть шанс подловить ЦСКА и реализовать моменты, которые у них наверняка будут в атаке», - говорит Бушманов «Чемпионату».

«Сочи» под руководством Роберта Морено начал сезон с двух ничейных результатов в 19 и 20 турах – с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). Оба матча прошли на выезде для южан.